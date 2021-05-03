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  • 3 май 2021 14:41
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Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод войск от границы

Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод войск от границыОбстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на Погранслужбу ГКНБ Кыргызстана.

 

Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы. Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.

 

Продолжает работу совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились дополнительные силы и средства.

 

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

 

За медицинской помощью обратились 179 кыргызстанцев, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 10 погибших.

 

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 78 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.


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