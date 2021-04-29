Пограничники Кыргызстана захватили погранзаставу Таджикистана

Отряд специального назначения «Бору» Погранслужбы Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана захватил пограничную заставу Таджикистана «Ходжа Аълло», сообщает

По данным издания, это стало ответной мерой на огонь, открытый таджикской стороной по пограничным заставам Кыргызстана «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук». Были также зафиксированы нападения на пограничные посты «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук».

В свою очередь, погранвойска Таджикистана ранее заявили, что кыргызские военнослужащие открыли огонь по таджикским пограничникам на участке водораспределительного пункта «Головной», сообщила Asia Plus.

По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства, пишет 24.kg.

Кыргызская стороны сообщает о 17 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью. В больницу таджикистанской Исфары госпитализированы 8 пострадавших, в основном с огнестрельными ранениями.

Напомним, приграничный конфликт начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной». Кыргызская сторона попросила убрать камеру со столба, но таджикистанцы отказались выполнять просьбу, мотивируя тем, что кыргызстанцы тоже установили камеры и не допускают специалистов водного хозяйства к замеру уровня воды. После словесной перепалки стороны стали закидывать друг друга камнями, а затем началась стрельба.

Ранее Министерство иностранных дел Узбекистана призвало участников конфликта на кыргызско-таджикской границе немедленно прекратить столкновения и принять совместные меры по стабилизации ситуации. «Узбекистан готов оказать всемерное содействие в скорейшем урегулировании», — говорилось в заявлении МИДа.