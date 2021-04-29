На таджикско-киргизской границе начался «горячий» конфликт. Идет перестрелка

gazeta.uz.
Местные жители попросили убрать камеру со столба, но, по данным издания 24.kg, аким Исфаринского района Таджикистана Баховидин Баходирзода отказался выполнять просьбу населения, поскольку кыргызская сторона тоже установила камеры и не допускает специалистов водного хозяйства к замеру уровня воды. Погранвойска Госкомитета нацбезопасности Таджикистана обвинили председателя Баткенского района Кыргызстана в подстрекательстве к приграничному конфликту.
После отказа снимать камеры местные жители стали закидывать друг друга камнями. Затем, как передаёт Asia Plus, с кыргызской стороны силовики в гражданской форме начали стрельбу в сторону таджикских жителей. С таджикской стороны в больницу доставили троих с огнестрельными ранениями.
Один из кыргызстанцев получил огнестрельное ранение в правый глаз, ещё у одного ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, у третьего — перелом левой кисти, четвёртый пострадавший после оказания помощи ушёл, сообщает 24.kg.
Издание AКИpress со ссылкой на ГКНБ Кыргызстана заявило, что пограничные войска и спецназ МВД Таджикистана 29 апреля в 14:00 начали массированный обстрел, в том числе из миномётов, пулемётов и автоматов.
Для разрешения конфликта создан штаб. В кыргызских сёлах Ак-Сай и Ак-Татыр введён режим чрезвычайного положения, женщин и детей эвакуируют в безопасную зону. Как передаёт издание «Ховар», накануне состоялась встреча между главами Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Кыргызстана. Стороны договорились урегулировать конфликт на уровне представителей области.
Водный конфликт тянется с 17 апреля, когда сотрудники водоканала Беткенского района начали проводить очистительные работы на водозаборе «Головной». Около 50 жителей с таджикской стороны потребовали, чтобы проводились совместные работы. В ходе словесной перепалки граждане Таджикистана начали закидывать рабочих водоканала камнями. Местные чиновники приняли решение о временном приостановлении очистительных работ.