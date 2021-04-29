В мае в Telegram появятся видеоконференции — Павел Дуров

Основатель мессенджера считает, что так получится мощная платформа для групповых видеозвонков.

В мае разработчики Telegram добавят видео в голосовые чаты, что превратит приложение в мощную платформу для групповых видеозвонков. Об этом основатель Telegram Павел Дуров написал у себя в канале.

По его словам, в приложении будут совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов.

«Все, что вы можете ожидать от современного инструмента видеоконференцсвязи», — написал Дуров.