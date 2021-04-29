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  • 29 апрель 2021 14:57
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В мае в Telegram появятся видеоконференции — Павел Дуров

В мае в Telegram появятся видеоконференции — Павел ДуровОснователь мессенджера считает, что так получится мощная платформа для групповых видеозвонков.

В мае разработчики Telegram добавят видео в голосовые чаты, что превратит приложение в мощную платформу для групповых видеозвонков. Об этом основатель Telegram Павел Дуров написал у себя в канале.

 

По его словам, в приложении будут совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов.

 

«Все, что вы можете ожидать от современного инструмента видеоконференцсвязи», — написал Дуров.


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