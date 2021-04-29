Названы витамины, помогающие избежать тяжелого течения коронавируса

Специалисты назвали группы и дозировки витаминов, которые помогут избежать тяжелых последствий от заражения COVID-19.

Чтобы снизить риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме, необходимо принимать витамины С и D, мелатонин и цинк. Об этом заявил член научно-технического комитета по коронавирусной инфекции при региональном правительстве Сицилии, профессор медицины Сальваторе Коррао.

В течение полугода группа ученых из Италии и Сан-Марино провела анализ и систематизацию практически всех имеющихся медицинских публикаций о воздействии на организм человека известных нутрицевтиков - витаминов С и D, мелатонина и цинка.

По словам Коррао, исследователям удалось определить дозировку, которая может обеспечить необходимый положительный эффект.

«Так, например, ежедневно следует принимать один-два грамма аскорбиновой кислоты (витамина С), являющейся хорошим антиоксидантом. Что касается витамина D, то его можно принимать как ежедневно, так и один раз в месяц. По нашему мнению, оптимальным решением представляется единовременное употребление 50000 МЕ (международных единиц) этого вещества в месяц, причем предпочтительно на полный желудок», - сказал профессор.

Он также посоветовал каждый вечер принимать от 6 до 10 мг мелатонина. Коррао добавил, что следует иметь в виду, что он может вызывать сонливость, поэтому противопоказан некоторым категориям граждан. Прием примерно 50 мг чистого цинка в день, как отметил ученый, поможет иммунной системе бороться с вирусами. Однако Коррао предупредил, что этот микроэлемент постепенно накапливается в организме, поэтому после трех месяцев рекомендуется уменьшить ежедневную дозу до 25 мг.

Ученый добавил, что речь идет о терапевтическом использовании указанных веществ, которые оказывают разнообразное воздействие на организм.

«Для примера скажу лишь, что их прием введет к снижению концентрации С-реактивного белка, повышение которой является индикатором воспаления и характерно для COVID», - заявил профессор.

Коррао также рассказал, что употребление в пищу фруктов и овощей, содержащих те же самые минералы и витамины, не способно заменить прием перечисленных нутрицевтиков. Профессор посоветовал использовать комбинацию как минимум из двух этих активных веществ, но, поскольку речь идет о терапии, то лучше их принимать под наблюдением врача.