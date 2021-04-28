Узбекистан не включили в рейтинг стран, которые лучше всего справляются с пандемией

Агентство Bloomberg не включило Узбекистан в рейтинг стран, которые лучше всего справляются с пандемией. Данный рейтинг был составлен в ноябре 2020 года и обновляется каждый месяц.

Рейтинг показывает, какие страны борются с пандемией наиболее эффективно, с наименьшими социальными и экономическими последствиями. В рейтинг входят 53 страны, крупнейшие в мире по размеру экономики.

Bloomberg анализирует сложившуюся в них ситуацию с коронавирусом по 10 параметрам, включая уровень заболеваемости и смертности, темпы тестирования и вакцинации, а также свободу передвижения.

В апреле 2021 года Сингапур стал лидером рейтинга, впервые сместив с первого места Новую Зеландию. Это произошло благодаря быстрым темпам вакцинации.

Новая Зеландия спустилась на вторую позицию в рейтинге. На третьем месте Австралия, на четвертом Израиль и на пятом Тайвань.

Россия заняла 22 место, по сравнению с прошлым месяцем ее позиция не изменилась.

Последние три строчки в рейтинге отданы Аргентине, Польше и Бразилии.