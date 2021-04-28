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  • 28 апрель 2021 9:16
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Узбекистан не включили в рейтинг стран, которые лучше всего справляются с пандемией

Узбекистан не включили в рейтинг стран, которые лучше всего справляются с пандемиейАгентство Bloomberg не включило Узбекистан в рейтинг стран, которые лучше всего справляются с пандемией. Данный рейтинг был составлен в ноябре 2020 года и обновляется каждый месяц.

 

Рейтинг показывает, какие страны борются с пандемией наиболее эффективно, с наименьшими социальными и экономическими последствиями. В рейтинг входят 53 страны, крупнейшие в мире по размеру экономики.

 

Bloomberg анализирует сложившуюся в них ситуацию с коронавирусом по 10 параметрам, включая уровень заболеваемости и смертности, темпы тестирования и вакцинации, а также свободу передвижения.

 

В апреле 2021 года Сингапур стал лидером рейтинга, впервые сместив с первого места Новую Зеландию. Это произошло благодаря быстрым темпам вакцинации.

 

Новая Зеландия спустилась на вторую позицию в рейтинге. На третьем месте Австралия, на четвертом Израиль и на пятом Тайвань.

 

Россия заняла 22 место, по сравнению с прошлым месяцем ее позиция не изменилась.

 

Последние три строчки в рейтинге отданы Аргентине, Польше и Бразилии.


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