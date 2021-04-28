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  • 28 апрель 2021 9:13
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В ВОЗ заявили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам

В ВОЗ заявили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителамМутации индийского варианта SARS-CoV-2 указывают на его большую заразность и устойчивость к антителам как у переболевших, так и привившихся от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

 

По данным ВОЗ, в Индии обнаружили новые разновидности вируса, включая B.1.617.

 

«Это вариант с мутациями E484Q и L452R, который был впервые выявлен в Индии из проб, собранных 1 декабря 2020 года. Изучение данных мутаций продолжается», - заявили в организации.

 

Согласно предварительным результатам исследований, L452R способна повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами. E484Q, в свою очередь, может привести к нейтрализации антител. Таким образом, антитела, появившиеся у переболевшего COVID-19 человека, не помогут в борьбе с индийскими мутациями.

 

При этом новый штамм также обладает высокой степенью вирулентности (способности инфекционного агента вызывать заболевание или гибель организма), как и варианты из Великобритании, Южной Африки и Бразилии.

 

В ВОЗ пока не выяснили, что повлияло на мутации вируса в Индии. Одним из факторов могло стать проведение массовых мероприятий, которые усилили его распространение, а также смягчение антиковидных мер в стране.

 

Так называемые национальные штаммы выявили уже во многих странах. Наиболее заразными по сравнению с исходным считают британский, южноафриканский и бразильский. Первый обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, второй – в октябре, третий – в январе 2021 года.


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