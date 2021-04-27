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  • 27 апрель 2021 13:06
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Впервые за последние 40 лет США официально признали геноцид армян

Впервые за последние 40 лет США официально признали геноцид армянПрезидент США Джо Байден признал геноцидом массовые убийства этнических армян в 1915 году в Османской империи (территория современной Турции).

 

Отметим, это первый случай за последние 40 лет, когда действующий президент США официально признаёт геноцид армян.

 

«Каждый год в этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османской империи, и обязуемся не допустить повторения подобного злодеяния. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы или убиты. Мы чтим память жертв, чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей», - сказал Джо Байден.

 

Глава США отметил, что большинство армян, которые выжили во времена геноцида, были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в США.

 

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал это «политическим оппортунизмом». А премьер Армении Никол Пашинян поблагодарил Байдена за такое решение.

 

Напомним, Джо Байден обещал признать геноцид армян в ходе своей предвыборной президентской кампании. До него это обещал сделать Барак Обама, но в итоге его администрация на этот шаг так и не решилась.


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