В Индии начали массово сжигать скончавшихся от COVID-19 жертв

В Индии начали массово кремировать погибших от коронавируса. По данным Reuters, местные больницы отказываются принимать пациентов по всей стране из-за острой нехватки медицинского кислорода и кроватей.

Как пишет издание, трупы умерших от коронавируса сжигают прямо на улице в кострах, так как крематории Индии не справляются с наплывом тел умерших. Церемонии проводятся по индуистским обрядам. Тела умерших скапливаются в транспортных средствах, машинах скорой помощи и в рикшах.

На днях премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну потряс «коронавирусный шторм».

«Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию», — сказал Моди.

Отметим, ежедневно в Индии фиксируется около 350 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Общее число зараженных составило почти 20 млн человек, по этому показателю Индия занимает второе место после США (более 32 млн человек).