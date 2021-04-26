Объявлены лауреаты премии "Оскар" 2021 года

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения награды киноакадемии США.

Лучшим фильмом года киноакадемики признали фильм Хлои Чжао "Земля кочевников" о женщине, которая, оставшись без работы и дома, стала путешествовать по США в автофургоне. Актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную героиню, удостоилась "Оскара" в номинации "лучшая женская роль". Сама Хлоя Чжао признана лучшим режиссером года, сообщает РИА Новости.

"Оскара" за лучшую мужскую роль удостоился Энтони Хопкинс, снявшийся в фильме "Отец". Таким образом, он стал самым пожилым обладателем золотой статуэтки.

Награду за лучший оригинальный сценарий получила британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел, написавшая сценарий к фильму "Девушка, подающая надежды".

Лучшим иностранным художественным фильмом признана картина датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной". Лучшим анимационным фильмом стал мультфильм "Душа", а лучшим документальным — "Мой учитель — осьминог".

Статуэтку в номинации "лучшая актриса второго плана" взяла южнокорейская актриса Юн Ё-джон за роль в фильме "Минари". Награды за лучшую операторскую работу и декорации удостоилась черно-белая лента "Манк".

Лучшей оригинальной композицией признана песня Fight for You из кинокартины "Иуда и черный мессия".

Из-за пандемии коронавируса церемония проходила перед сравнительно небольшой аудиторией в 170 гостей. Вручению "Оскара" традиционно предшествовала красная ковровая дорожка, от которой в этом году из-за коронавируса отказались многие кинопремии. Основным отличием в этом году стало ограниченное число фотографов и журналистов на ней.

Награда киноакадемии США "Оскар" вручается ежегодно в 24 категориях за достижения в кинематографе и анимации. Лидером по числу номинаций в этом году являлась картина "Манк". С ней соперничали "Земля кочевников", "Минари", "Отец", "Девушка, подающая надежды","Суд над чикагской семеркой", "Иуда и черный мессия" и "Звук металла".