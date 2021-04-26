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  • 26 апрель 2021 10:03
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Китай назвал свой первый марсоход в честь бога огня

Китай назвал свой первый марсоход в честь бога огняСвой первый марсоход «Чжужун» Китай назвал в честь бога огня. Об этом сообщает Национальное космическое управление КНР.

 

Всемирная кампания по сбору возможных вариантов названий стартовала в июле 2020 года. Онлайн-голосование проходило с 20 января по 28 февраля 2021 года. Название определилось по итогам международной кампании по отбору вариантов, экспертной оценки и онлайн-голосования. Его представили на церемонии открытия Дня китайской космонавтики в городе Нанкин провинции Цзянсу.

 

Управление отмечает, что «Чжужун» означает зажечь огонь космических исследований страны и направить человечество к продолжению исследований бескрайнего звездного неба и неизведанной Вселенной.


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