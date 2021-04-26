Китай назвал свой первый марсоход в честь бога огня

Свой первый марсоход «Чжужун» Китай назвал в честь бога огня. Об этом сообщает Национальное космическое управление КНР.

Всемирная кампания по сбору возможных вариантов названий стартовала в июле 2020 года. Онлайн-голосование проходило с 20 января по 28 февраля 2021 года. Название определилось по итогам международной кампании по отбору вариантов, экспертной оценки и онлайн-голосования. Его представили на церемонии открытия Дня китайской космонавтики в городе Нанкин провинции Цзянсу.

Управление отмечает, что «Чжужун» означает зажечь огонь космических исследований страны и направить человечество к продолжению исследований бескрайнего звездного неба и неизведанной Вселенной.