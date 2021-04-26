США приступили к выводу военных из Афганистана

С некоторых баз в Афганистане, на которых размещаются иностранные военные, начался процесс эвакуации, заявил командующий войсками США и НАТО в этой стране Скотт Миллер.

«Процесс сбора оборудования и эвакуации военных баз в Афганистане начался»,— сказал он журналистам на встрече в Кабуле. «С выводом иностранных войск все базы будут переданы афганским силам»,— сказал военачальник.

Прежняя администрация США договорилась с властями Афганистана о выводе американских военных из страны до 1 мая этого года. В апреле нынешний президент Джо Байден объявил, что 1 мая США начнут вывод войск, а к 11 сентября выведут контингент из страны. Военные, необходимые для охраны американского посольства в Кабуле, останутся после 11 сентября.

Представители движения «Талибан» сообщили, что возобновят нападения на иностранных солдат в Афганистане, если те не покинут страну в соответствии с изначальными договоренностями.