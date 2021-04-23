Ученые предупредили о возможных магнитных бурях в ближайшие дни

Астрономы зафиксировали необычные солнечные явления утром 22 апреля, пишут «Вести».

Несмотря на то, что Солнце в целом фиксируется низкая активность, на звезде произошли сразу три яркие вспышки. Такие явления происходят достаточно редко.

Специалисты предупреждают, что через два-три дня после таких вспышек могут случиться мощные магнитные бури. Они могут вызвать проблемы со здоровьем у метеозависимых людей. Медики советуют в такие периоды следить за артериальным давлением и держать под рукой необходимые лекарства.

Ученые также советуют в такие периоды больше проводить времени на свежем воздухе, не употреблять алкоголь, правильно питаться и ограничить употребление соли.