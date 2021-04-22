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  • 22 апрель 2021 12:46
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МВД России обратилось к мигрантам-нелегалам

МВД России обратилось к мигрантам-нелегаламМВД России выступило с официальным обращением к мигрантам-нелегалам. Им оформят документы и не будут применять санкции. Для этого им нужно обратиться в территориальные органы внутренних дел, сообщает Podrobno.uz.

 

По данным МВД, Узбекистан занимает первое место по числу мигрантов-нелегалов в России. На сегодняшний день в РФ в таком статусе находятся свыше 332 тысяч узбекистанцев. Если они не зарегистрируются до 15 июня 2021 года, начнется их массовая депортация.

 

"Лицам, которые находятся на территории Российской Федерации в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания, предоставлена возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций", – отмечается в сообщении МВД.

 

"В этой связи лицам, не имеющим законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации, настоятельно рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России по месту своего нахождения. В отношении таких граждан и членов их семей будет принято решение о продлении срока временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания и оформлены соответствующие разрешительные документы", – подчеркнули в министерстве.


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