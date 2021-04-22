» » » На Марсе впервые получили кислород из атмосферы
﻿
  • 22 апрель 2021 12:37
  • 55

На Марсе впервые получили кислород из атмосферы

На Марсе впервые получили кислород из атмосферыМарсоход Perseverance впервые смог получить кислород из атмосферы Марса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте НАСА.

 

Испытание состоялось 20 апреля, кислород удалось получить благодаря экспериментальному инструменту Moxie. Как отметили в ведомстве, такие устройства могут однажды обеспечить астронавтов пригодным для дыхания воздухом.

 

Планетоход Perseverance сел на поверхность Марса в районе кратера Езеро 18 февраля. Это пятый американский марсоход, посетивший планету. В его задачи входит сбор образцов грунта, которые будут доставлены на Землю примерно через десять лет. На борту устройства установлены система получения кислорода из атмосферы Марса и вертолет Ingenuity, который совершил полет 19 апреля.


Похожие статьи:
﻿
NASA опубликовало «звуки» Марса

NASA опубликовало «звуки» Марса

Международные Новости
﻿
Марсоход Opportunity завершил свою миссию

Марсоход Opportunity завершил свою миссию

Международные Новости
﻿
На Луне нашли «следы жизни»

На Луне нашли «следы жизни»

Международные Новости / Наука
﻿
Миссия для поиска жизни на Марсе стартовала с Байконура

Миссия для поиска жизни на Марсе стартовала с Байконура

Международные Новости
﻿
НАСА раскрыло планы по высадке астронавтов на поверхность Марса

НАСА раскрыло планы по высадке астронавтов на поверхность Марса

Международные Новости / Наука
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика