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  • 22 апрель 2021 12:36
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У берегов Индонезии пропала подлодка. На ее борту было 53 человека

У берегов Индонезии пропала подлодка. На ее борту было 53 человекаМинистерство обороны Индонезии сообщило, что экипаж подлодки перестал выходить на связь 21 апреля после тренировочного запуска торпед примерно в 96 километров к северу от Бали, пишет Reuters.

 

Нефтяное пятно обнаружено при поиске с воздуха. Пропавшую субмарину ищут два военно-морских судна с гидролокационными системами. Индонезийским военным также помогают власти Австралии, Сингапура и Индии, которые откликнулись на запросы о помощи Министерства обороны Индонезии.

 

Как пишут зарубежные СМИ, подлодка может находиться на глубине порядка 700 метров.

 

Подводная лодка KRI Nanggala-402 сконструирована в Германии в 1981 году, в 2011 году ее модернизировали. Эта подлодка — одна из пяти, стоящих на вооружении ВМС Индонезии.


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