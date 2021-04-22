У берегов Индонезии пропала подлодка. На ее борту было 53 человека

Министерство обороны Индонезии сообщило, что экипаж подлодки перестал выходить на связь 21 апреля после тренировочного запуска торпед примерно в 96 километров к северу от Бали, пишет Reuters.

Нефтяное пятно обнаружено при поиске с воздуха. Пропавшую субмарину ищут два военно-морских судна с гидролокационными системами. Индонезийским военным также помогают власти Австралии, Сингапура и Индии, которые откликнулись на запросы о помощи Министерства обороны Индонезии.

Как пишут зарубежные СМИ, подлодка может находиться на глубине порядка 700 метров.

Подводная лодка KRI Nanggala-402 сконструирована в Германии в 1981 году, в 2011 году ее модернизировали. Эта подлодка — одна из пяти, стоящих на вооружении ВМС Индонезии.