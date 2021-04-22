«Мы бездумно растрачиваем ресурсы Земли» — Антониу Гутерриш

Международный день Матери-Земли отмечается 22 апреля. В послании по этому поводу генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал прекратить самоубийственную войну с природой и активизировать меры по предотвращению стремительного глобального потепления.

«Человечество продолжает нещадно эксплуатировать природные ресурсы. Мы бездумно растрачиваем ресурсы Земли, что приводит к истощению ресурсов дикой природы, и относимся к воздуху, земле и морям как к свалкам», — заявил глава организации.

Он добавил, что всё это привело к тому, что важнейшие экосистемы оказались на грани катастрофы.

«Такие действия подобны самоубийству. Мы должны прекратить нашу войну с природой и исцелить её», — призвал Антониу Гуттериш. По его словам, сегодня необходимо принимать энергичные меры по борьбе с изменением климата с тем, чтобы не допустить повышения температуры на планете больше, чем на 1,5 градуса.

Генеральный секретарь ООН настоятельно рекомендовал обеспечить защиту биоразнообразия — сохранить исчезающие виды флоры и фауны, а также сократить масштабы загрязнения путём устойчивого развития.

«Эти шаги позволят сохранить наш единственный дом и создать миллионы новых рабочих мест. Восстановление после пандемии COVID-19 — это возможность вывести мир на более чистый, экологичный и устойчивый путь», — говорится в послании.