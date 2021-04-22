» » » «Мы бездумно растрачиваем ресурсы Земли» — Антониу Гутерриш
﻿
  • 22 апрель 2021 12:32
  • 56

«Мы бездумно растрачиваем ресурсы Земли» — Антониу Гутерриш

«Мы бездумно растрачиваем ресурсы Земли» — Антониу ГутерришМеждународный день Матери-Земли отмечается 22 апреля. В послании по этому поводу генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал прекратить самоубийственную войну с природой и активизировать меры по предотвращению стремительного глобального потепления.

 

«Человечество продолжает нещадно эксплуатировать природные ресурсы. Мы бездумно растрачиваем ресурсы Земли, что приводит к истощению ресурсов дикой природы, и относимся к воздуху, земле и морям как к свалкам», — заявил глава организации.

 

Он добавил, что всё это привело к тому, что важнейшие экосистемы оказались на грани катастрофы.

 

«Такие действия подобны самоубийству. Мы должны прекратить нашу войну с природой и исцелить её», — призвал Антониу Гуттериш. По его словам, сегодня необходимо принимать энергичные меры по борьбе с изменением климата с тем, чтобы не допустить повышения температуры на планете больше, чем на 1,5 градуса.

 

Генеральный секретарь ООН настоятельно рекомендовал обеспечить защиту биоразнообразия — сохранить исчезающие виды флоры и фауны, а также сократить масштабы загрязнения путём устойчивого развития.

 

«Эти шаги позволят сохранить наш единственный дом и создать миллионы новых рабочих мест. Восстановление после пандемии COVID-19 — это возможность вывести мир на более чистый, экологичный и устойчивый путь», — говорится в послании.


Похожие статьи:
﻿
Глава ООН призвал страны объявить чрезвычайное положение в сфере климата

Глава ООН призвал страны объявить чрезвычайное положение в сфере климата

Международные Новости
﻿
Трамп решил прекратить финансирование ВОЗ

Трамп решил прекратить финансирование ВОЗ

Международные Новости
﻿
Глава ООН призвал немедленно остановить военные действия в Ливии

Глава ООН призвал немедленно остановить военные действия в Ливии

Международные Новости
﻿
Избран новый генеральный секретарь ООН

Избран новый генеральный секретарь ООН

Политика / Международные Новости
﻿
Новое соглашение по климату приняли в Париже

Новое соглашение по климату приняли в Париже

Общество / Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика