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  • 22 апрель 2021 12:30
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В США экс-полицейского признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

В США экс-полицейского признали виновным в убийстве Джорджа ФлойдаСуд присяжных в Миннеаполисе признал виновным экс-полицейского Дерека Шовина по делу о непредумышленном убийстве Джорджа Флойда. Трансляцию из зала суда вели центральные телеканалы.

 

Дерек Шовин признан виновным в убийстве II и III степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Джорджу Флойду по неосторожности второй степени. Наказание за тяжкое преступление - убийство второй степени, предусматривает тюремное заключение сроком на 40 лет.

 

После дня совещаний коллегии присяжных, судья Питер Кэхилл зачитал вердикт: «Через восемь недель с настоящего момента будет вынесение приговора. Суд уточнит даты позже». Все присяжные подтвердили, что согласны с решением.

 

Сам Дерек Шовин отреагировал на вынесение вердикта спокойно. Отмечается, что до окончательного вынесения приговора он останется под стражей.

 

Напомним, резонансное разбирательство началось 8 марта. 25 мая прошлого года Дерек Шовин применил удушающий прием при задержании Джорджа Флойда. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Дерека Шовина и еще троих правоохранителей, которые участвовали в аресте темнокожего, уволили.

 

После смерти Джорджа Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США.


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