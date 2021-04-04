В США экс-полицейского признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

Суд присяжных в Миннеаполисе признал виновным экс-полицейского Дерека Шовина по делу о непредумышленном убийстве Джорджа Флойда. Трансляцию из зала суда вели центральные телеканалы.

Дерек Шовин признан виновным в убийстве II и III степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Джорджу Флойду по неосторожности второй степени. Наказание за тяжкое преступление - убийство второй степени, предусматривает тюремное заключение сроком на 40 лет.

После дня совещаний коллегии присяжных, судья Питер Кэхилл зачитал вердикт: «Через восемь недель с настоящего момента будет вынесение приговора. Суд уточнит даты позже». Все присяжные подтвердили, что согласны с решением.

Сам Дерек Шовин отреагировал на вынесение вердикта спокойно. Отмечается, что до окончательного вынесения приговора он останется под стражей.

Напомним, резонансное разбирательство началось 8 марта. 25 мая прошлого года Дерек Шовин применил удушающий прием при задержании Джорджа Флойда. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Дерека Шовина и еще троих правоохранителей, которые участвовали в аресте темнокожего, уволили.

После смерти Джорджа Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США.