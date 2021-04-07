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  • 22 апрель 2021 12:25
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УЕФА утвердил новый формат проведения еврокубков

УЕФА утвердил новый формат проведения еврокубковСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новый формат проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, сообщила пресс-служба организации. Изменения вступят в силу с 2024 года.

 

Согласно обновлённому регламенту, в ЛЧ вместо 32 будут участвовать 36 команд. Клубы будут играть в формате одной лиги, а не через разделение на группы. В плей-офф смогут пробиться восемь лучших команд, остальные попадут на новый раунд квалификации.

 

В заявлении УЕФА говорится, что участникам турнира будет гарантировано по 10 матчей. При этом право участия в континентальном турнире также будет выдаваться исходя из результатов в национальных чемпионатах.

 

Дополнительные четыре места получат:

·клуб, который финиширует третьим в локальном первенстве страны, которая занимает пятое место в рейтинге ассоциаций;

·команда, победившая квалификационный раунд;

·ещё два клуба с самым высоким коэффициентом за последние пять лет, которые не вышли в общий этап ЛЧ, но попали в квалификацию ЛЧ, ЛЕ или ЛК.

 

Аналогичные изменения ждут Лигу Европы и Лигу конференций.


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