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  • 21 апрель 2021 9:19
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Ведущие футбольные клубы Европы объявили о создании Суперлиги

Ведущие футбольные клубы Европы объявили о создании СуперлигиДвенадцать ведущих европейских футбольных клубов объявили о создании новой «Суперлиги Европы». Она призвана стать альтернативой Лиге чемпионов.

 

Главой Суперлиги назначен президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес.

 

Отмечается, что в турнире примут участие 15 клубов и пять команд, которые будут отбираться на основе результатов предыдущего сезона. В обмен на свои обязательства, клубы получат единовременную выплату в размере €3,5 млрд. для инвестиций в инфраструктуру, а их призовой фонд будет более €10 млрд.

 

Старт турнира запланирован на август 2021 года. Свое участие в нем уже подтвердили топ-команды английских клубов: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», итальянские: «Ювентус», «Милан» и «Интер», а также испанские: «Барселона», «Реал» и «Атлетико».

 

Присоединиться к Суперлиге также предложили немецким футбольным клубам – «Баварии» и «Боруссии», а также французскому «Пари Сен-Жермен», однако те отказались.

 

В свою очередь UEFA и FIFA критически восприняли создание нового турнира. Они пригрозили клубам-организаторам, что им будет запрещено выступать на национальном, европейском и мировом уровне, а их игрокам запретят играть за национальные сборные.


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