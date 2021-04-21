Ведущие футбольные клубы Европы объявили о создании Суперлиги

Двенадцать ведущих европейских футбольных клубов объявили о создании новой «Суперлиги Европы». Она призвана стать альтернативой Лиге чемпионов.

Главой Суперлиги назначен президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес.

Отмечается, что в турнире примут участие 15 клубов и пять команд, которые будут отбираться на основе результатов предыдущего сезона. В обмен на свои обязательства, клубы получат единовременную выплату в размере €3,5 млрд. для инвестиций в инфраструктуру, а их призовой фонд будет более €10 млрд.

Старт турнира запланирован на август 2021 года. Свое участие в нем уже подтвердили топ-команды английских клубов: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», итальянские: «Ювентус», «Милан» и «Интер», а также испанские: «Барселона», «Реал» и «Атлетико».

Присоединиться к Суперлиге также предложили немецким футбольным клубам – «Баварии» и «Боруссии», а также французскому «Пари Сен-Жермен», однако те отказались.

В свою очередь UEFA и FIFA критически восприняли создание нового турнира. Они пригрозили клубам-организаторам, что им будет запрещено выступать на национальном, европейском и мировом уровне, а их игрокам запретят играть за национальные сборные.