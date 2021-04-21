В конце апреля выйдет документальный фильм о Павле Дурове

В конце апреля выйдет документальный фильм об основателе Telegram Павле Дурове. Об этом сообщил российский журналист Родион Чепель.

По его словам, он специально съездил в Дубай, где живет предприниматель, и показал герою ленты черновую версию.

«Павел полностью принял увиденное, даже несмотря на то, что там были вещи, которые он о себе не раскрывает», — говорит Чепель.

Это первая кинобиография, посвящённая фигуре 36-летнего Дурова. Картина представляет собой фильм-портрет, собранный как паззл из историй и воспоминаний его знакомых, друзей и коллег, окружавших предпринимателя на разных этапах его жизни.

Фильм «Дуров» покажут на Московском международном кинофестивале, который пройдет с 22 по 29 апреля.