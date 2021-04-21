В Telegram появится услуга продажи товаров напрямую через каналы и группы

В ближайшем обновлении мессенджера Telegram появится услуга продажи товаров напрямую через каналы и группы. На данный момент эту функцию выполняют администраторы только при помощи ботов.
Отмечается, что соответствующая функция была обнаружена в тестовых версиях мессенджера в iOS и Android. Как это работает можно проверить в тестовом магазине @TestStore.
При этом оплата за товары и услуги в мессенджере будет осуществляться через:
- Сбербанк;
- ЮMoney;
- Stripe;
- Tranzzo;
- Payme;
- CLICK;
- LiqPay;
- ECOMMPAY.