В Telegram появится услуга продажи товаров напрямую через каналы и группы

В ближайшем обновлении мессенджера Telegram появится услуга продажи товаров напрямую через каналы и группы. На данный момент эту функцию выполняют администраторы только при помощи ботов.

Отмечается, что соответствующая функция была обнаружена в тестовых версиях мессенджера в iOS и Android. Как это работает можно проверить в тестовом магазине @TestStore.

При этом оплата за товары и услуги в мессенджере будет осуществляться через:

- Сбербанк;

- ЮMoney;

- Stripe;

- Tranzzo;

- Payme;

- CLICK;

- LiqPay;

- ECOMMPAY.