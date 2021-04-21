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  • 21 апрель 2021 9:13
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В Telegram появится услуга продажи товаров напрямую через каналы и группы

В Telegram появится услуга продажи товаров напрямую через каналы и группыВ ближайшем обновлении мессенджера Telegram появится услуга продажи товаров напрямую через каналы и группы. На данный момент эту функцию выполняют администраторы только при помощи ботов.

 

Отмечается, что соответствующая функция была обнаружена в тестовых версиях мессенджера в iOS и Android. Как это работает можно проверить в тестовом магазине @TestStore.

 

При этом оплата за товары и услуги в мессенджере будет осуществляться через:

- Сбербанк;

- ЮMoney;

- Stripe;

- Tranzzo;

- Payme;

- CLICK;

- LiqPay;

- ECOMMPAY.


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