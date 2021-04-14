"Беспрецедентная сумма": сколько пожертвований собрали на реставрацию Нотр-Дама-де-Пари

Более 800 миллионов евро пожертвований собрано на реставрацию пережившего пожар собора Парижской Богоматери. Об этом сообщила министр культуры Франции Розелин Башло.

"Было собрано 830 миллионов евро пожертвований", — заявила Башло, отвечая на вопросы в Сенате. Ее цитирует РИА Новости. По словам министра культуры, это "абсолютно беспрецедентная сумма".

"Естественно, я являюсь гарантом правильного и прозрачного использования этого фонда ", — подчеркнула Башло. Собранные деньги позволят начать реставрацию собора, отметила она. Министр также заверила, что Нотр-Дам вновь откроется в 2024 году.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Он длился более 15 часов. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который обрушился и догорал затем на полу собора. Многие эксперты считают, что на реконструкцию уйдет 10-20 лет. Однако власти Франции намерены провести ее в более короткие сроки.