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  • 14 апрель 2021 23:28
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Назван фактор, утраивающий риск смерти от коронавируса

Назван фактор, утраивающий риск смерти от коронавирусаАмериканские медики установили, что риск смерти от коронавируса утраивался в случае низкой физической активности пациента. Этот же фактор в два раза повышал возможность человека попасть в больницу.

 

Исследование специалистов было опубликовано в журнале British Journal of Sports Medicine.

 

Так, эксперты из медицинского центра Kaiser Permanente в Фонтане изучили данные 48 тысяч заболевших коронавирусом.

 

«Наши наблюдения показали, что низкий уровень физической активности был одним из самых опасных факторов риска при заражении SARS-CoV-2, в том числе и по сравнению с курением, ожирением, диабетом и гипертонией», - говорится в исследовании.

 

Отмечается, что лишь 9 процентов зараженных попадали в больницу, а еще меньше людей умирали. Медики установили, что всему виной низкая активность. Кроме прочего, она повышала риск попадания в реанимацию на 70 процентов.

 

«Здравоохранительные органы всех стран мира должны учитывать это в своей работе с населением, что особенно важно, учитывая то, как тяжело поддерживать форму во время изоляции», - отметили специалисты.


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