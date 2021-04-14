До 11 сентября США выведет войска из Афганистана

Соединенные Штаты планируют начать вывод войск из Афганистана до 1 мая текущего года, он должен быть завершен к 11 сентября, заявил высокопоставленный представитель Белого дома журналистам.

«Мы начнем выводить оставшиеся войска упорядоченным образом до 1 мая и планируем вывести все войска из страны перед годовщиной (терактов) 11 сентября», — заявил представитель американской администрации.

Напомним, американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.