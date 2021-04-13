» » » Человечество впервые в истории запустит в космос деревянный спутник
﻿
  • 13 апрель 2021 10:33
  • 53

Человечество впервые в истории запустит в космос деревянный спутник

Человечество впервые в истории запустит в космос деревянный спутникФинляндия запустит в космос первый в мире деревянный спутник. Аппарат получил название WISA Woodsat.

 

Его разработала и создала компания Arctic Astronautics при содействии предприятия по деревопереработке UPM. Ожидается, что наноспутник выйдет на орбиту Земли до конца 2021 года. Сделано это будет с помощью ракеты-носителя "Электрон" компании Rocket Lab. Ранее ничего, сделанного из древесины, в космос не отправляли.

 

Спутник будет вращаться вокруг нашей планеты на высоте 500-550 километров. На то, чтобы совершить полный оборот, у него уйдет около полутора часов. Аппарат будет собирать данные "о поведении и износостойкости фанеры при резком перепаде температур, в условиях вакуума и повышенной радиации".


Похожие статьи:
﻿
У Земли обнаружили второй спутник

У Земли обнаружили второй спутник

Международные Новости
﻿
Названы сроки падения Луны на Землю

Названы сроки падения Луны на Землю

Международные Новости / Наука
﻿
Власти США одобрили первую в истории частную экспедицию на Луну

Власти США одобрили первую в истории частную экспедицию на Луну

Международные Новости / Наука
﻿
Спутник КНДР приступил к дистанционному зондированию Земли

Спутник КНДР приступил к дистанционному зондированию Земли

Политика / Международные Новости
﻿
Американская разведка сообщила о неработоспособности северокорейского спутника

Американская разведка сообщила о неработоспособности северокорейского спутника

Общество / Политика / Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика