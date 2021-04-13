Человечество впервые в истории запустит в космос деревянный спутник

Финляндия запустит в космос первый в мире деревянный спутник. Аппарат получил название WISA Woodsat.

Его разработала и создала компания Arctic Astronautics при содействии предприятия по деревопереработке UPM. Ожидается, что наноспутник выйдет на орбиту Земли до конца 2021 года. Сделано это будет с помощью ракеты-носителя "Электрон" компании Rocket Lab. Ранее ничего, сделанного из древесины, в космос не отправляли.

Спутник будет вращаться вокруг нашей планеты на высоте 500-550 километров. На то, чтобы совершить полный оборот, у него уйдет около полутора часов. Аппарат будет собирать данные "о поведении и износостойкости фанеры при резком перепаде температур, в условиях вакуума и повышенной радиации".