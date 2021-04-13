Страны приостанавливают авиасообщение с Турцией

Россия, Китай и другие страны решили приостановить авиасообщение с Турцией.

Причиной стало быстрое распространение коронавируса — с начала апреля этого года число выявленных за сутки заразившихся коронавирусом бьет рекорды.

Если 1 марта в стране выявили почти 10 тыс. инфицированных, то с 7 апреля этот показатель не опускается ниже 50 тыс. человек.

Всего с начала пандемии в Турции выявили 3,8 млн заболевших COVID-19, умерли от заболевания 33,9 тыс. человек.

Управление гражданской авиации Китая (CAAC) сообщило, что турецким авиалиниям предписано приостановить полеты на четыре недели с 19 апреля.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.