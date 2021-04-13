» » » Страны приостанавливают авиасообщение с Турцией
﻿
  • 13 апрель 2021 10:31
  • 58

Страны приостанавливают авиасообщение с Турцией

Страны приостанавливают авиасообщение с ТурциейРоссия, Китай и другие страны решили приостановить авиасообщение с Турцией.

 

Причиной стало быстрое распространение коронавируса — с начала апреля этого года число выявленных за сутки заразившихся коронавирусом бьет рекорды.

 

Если 1 марта в стране выявили почти 10 тыс. инфицированных, то с 7 апреля этот показатель не опускается ниже 50 тыс. человек.

 

Всего с начала пандемии в Турции выявили 3,8 млн заболевших COVID-19, умерли от заболевания 33,9 тыс. человек.

 

Управление гражданской авиации Китая (CAAC) сообщило, что турецким авиалиниям предписано приостановить полеты на четыре недели с 19 апреля.

 

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.


Похожие статьи:
﻿
ВОЗ сообщила о новом рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

ВОЗ сообщила о новом рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Международные Новости
﻿
Россия вышла на второе место по числу больных коронавирусом

Россия вышла на второе место по числу больных коронавирусом

Международные Новости
﻿
Мэр Нью-Йорка заявил об улучшении ситуации с коронавирусом

Мэр Нью-Йорка заявил об улучшении ситуации с коронавирусом

Международные Новости
﻿
США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

Международные Новости
﻿
В Ухане за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом

В Ухане за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика