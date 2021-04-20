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  • 12 апрель 2021 14:58
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В ОАЭ появилась первая в истории страны женщина-космонавт

В ОАЭ появилась первая в истории страны женщина-космонавтОбъединенные Арабские Эмираты отправят в космос двух своих астронавтов, ими станут Мохаммед аль-Мулла и Нура аль-Матруш, сообщил премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум на своей странице в Twitter.

 

Как сообщает премьер-министр, одним из выбранных астронавтов является женщина. Для арабских стран это первый случай, когда астронавт является представителем женского пола. Об этом стало известно в субботу, 10 апреля.

 

Отмечается, что эти претенденты были выбраны из 4 тысяч кандидатов и скоро присоединятся к программе подготовки астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

 

Напомним, ранее стало известно, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планируют высадить первую женщину на Луну до конца текущего десятилетия.


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