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  • 11 апрель 2021 13:07
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УЕФА подтвердил, что чемпионат Европы пройдёт со зрителями

УЕФА подтвердил, что чемпионат Европы пройдёт со зрителямиУЕФА объявил города, в которых матчи чемпионата Европы по футболу пройдут со зрителями.

 

В их число вошли Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Лондон, Амстердам, Копенгаген и Глазго.

 

Максимальная вместимость трибун запланирована в Будапеште: предполагается, что в столице Венгрии матчи посетят 100% зрителей, но со строгими правилами входа на стадион. В Санкт-Петербурге и Баку разрешат заполнять стадионы на 50%, при этом российскому городу допустимое количество зрителей могут увеличить к концу апреля. Лондон, Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Глазго откроют трибуны на 25-33%.

 

Окончательное решение по Мюнхену, Риму, Бильбао и Дублину будет принято 19 апреля.


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