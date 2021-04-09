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  • 9 апрель 2021 10:03
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Forbes назвал самого юного миллиардера в мире — им стал 18-летний немец

Forbes назвал самого юного миллиардера в мире — им стал 18-летний немецЖурнал Forbes составил список самых молодых миллионеров мира за 2021 год.

Рейтинг возглавил 18-летний Кевин Дэвид Леманн — молодой человек получил в наследство 50% немецкой сети Drogerie Markt и стал обладателем состояния в 3,3 миллиарда долларов.

 

Интересно, что огромную сумму подросток получил от отца еще в возрасте 14 лет, однако законы запрещают несовершеннолетнему самостоятельно распоряжаться такими деньгами. Теперь же, когда Дэвиду исполнилось 18, ограничения действовать перестали.

 

Впрочем, отец и сын не принимают активного участия в управлении компанией Drogerie Markt, которая, к слову, занимает ведущие позиции на рынке Германии и уже открыла свыше двух тысяч магазинов.

 

Отметим, что до этого главной миллиардершей планеты была признана Кайли Дженнер — самая юная представительница клана Кардашьян. Позднее, правда, оказалось, что ее капитал был не корректно посчитан, и в этом году в рейтинг Forbes американка уже не попала.


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