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  • 9 апрель 2021 9:55
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Twitter хочет купить социальную сеть Clubhouse за $4 млрд

Twitter хочет купить социальную сеть Clubhouse за $4 млрдКомпания Twitter ведет переговоры о покупке соцсети голосового чата Clubhouse. Об этом сообщает Bloomberg.

 

Переговоры о покупке социальной сети ведутся уже несколько месяцев. По данным источников, инвесторы оценили сделку в $4 млрд.

 

Clubhouse - это социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

 

Ранее Twitter анонсировал запуск собственного аналога Clubhouse - приложения для голосовых чатов Spaces. Здесь пользователи смогут организовывать групповые аудиочаты и ограничивать круг их участников.


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