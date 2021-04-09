Twitter хочет купить социальную сеть Clubhouse за $4 млрд

Компания Twitter ведет переговоры о покупке соцсети голосового чата Clubhouse. Об этом сообщает Bloomberg.

Переговоры о покупке социальной сети ведутся уже несколько месяцев. По данным источников, инвесторы оценили сделку в $4 млрд.

Clubhouse - это социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

Ранее Twitter анонсировал запуск собственного аналога Clubhouse - приложения для голосовых чатов Spaces. Здесь пользователи смогут организовывать групповые аудиочаты и ограничивать круг их участников.