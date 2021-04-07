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  • 7 апрель 2021 22:48
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Facebook назвал причину утечки данных более 500 млн пользователей

Facebook назвал причину утечки данных более 500 млн пользователей3 апреля в глобальную сеть попали личные данные более 533 млн пользователей Facebook, включая номер телефона создателя платформы Марка Цукерберга. Утечку данных прокомментировали в компании.

 

«Важно понимать, что злоумышленники получили информацию не путем хакерского взлома наших систем, а при помощи извлечения данных с нашей платформы», - говорится в заявлении. Уточняется, что уязвимость системы, приведшая к утечке данных, была устранена.

 

Ранее на хакерский форум были выложены полные имена пользователей, их дата рождения, биография, номера мобильных телефонов и адреса электронной почты.

 

В Facebook объяснили утечку данных временной уязвимостью, устраненной еще два года назад.

 

«Это старые данные, о которых сообщалось в 2019 году. Мы обнаружили и устранили эту проблему», - говорится в сообщении Facebook.


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