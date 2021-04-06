В Сеуле молодая пара случайно испортила картину стоимостью $500 тыс.

В Сеуле молодая пара пришла на выставку граффити и, воспользовавшись лежащими рядом краской и кистями, испортила произведение искусства.

Выставка граффити проходила в торговом центре Lotte World Мall 28 марта, однако изменения в картине заметили не сразу. Сначала сотрудники галереи увидели свежие мазки, после по камерам видеонаблюдения увидели как молодые люди «дорисовывали» картину. Полиция поймала и допросила пару, но организаторы выставки не стали их обвинять и отпустили.

Речь идёт о работе «Без названия» американского художника-граффитиста JonOne. Из-за внушительных размеров, у картины не было рамы, а кисти и баллончики с краской - были лишь частью экспозиции. Поврежденное произведение оценивается примерно в $500 тыс.

После этого инцидента, перед граффити поставили небольшое ограждение с надписью «Не трогать». А руководитель выставки сообщил, что после этого случая, количество посетителей в галерее только увеличилось.