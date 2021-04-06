Владимир Путин подписал закон о праве президента претендовать еще на два срока

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками к конституции РФ и, в частности, дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока, сообщило РИА Новости.

С учетом требований статьи 81 конституции в законе «О выборах президента РФ» закрепляется, что президентом «может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа».

Закон уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков. Положение конституции, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции России, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента в течение сроков, допустимых указанным положением.

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Напомним, на голосовании по поправкам к конституции за выступили 77,92% проголосовавших россиян, против — 21,27%.