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  • 6 апрель 2021 9:18
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LG уходит с рынка смартфонов

LG уходит с рынка смартфоновЮжнокорейская компания LG объявила о закрытии производства смартфонов, чтобы сосредоточиться на производстве компонентов для электромобилей, умных домов, роботов, развитии искусственного интеллекта и решений для бизнеса.

 

Подразделение мобильных устройств планируется окончательно закрыть к 31 июля. Уже выпущенные телефоны LG будут по-прежнему доступны на рынке, а компания в течение некоторого времени продолжит оказывать сервисную поддержку и обновлять программное обеспечение.

 

The Korea Times ещё в январе сообщало, что компания планирует закрыть подразделение мобильных устройств. По данным издания, с 2015 года оно понесло убытки в 4,5 млрд долларов.


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