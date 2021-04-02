90-килограммовый мужчина ел по пять лепешек в день и похудел на 16 килограммов

Весивший 90 килограммов житель Индии ел по пять лепешек в день и за десять месяцев похудел на 16 килограммов. Об этом сообщает издание Times of India.

41-летний Дипак Ахуджа (Deepak Ahuja) имел нездоровую тягу к еде. Он каждый день в больших количествах ел самсу, снеки и булочки. После каждого приема пищи индиец съедал плитку шоколада или конфеты и выпивал до пяти чашек чая со сладостями за день.

В результате у него развилась артериальная гипертензия, и он набрал лишний вес. На пике он весил 90 килограммов.

В июле 2020 года мужчина понял, что если не изменит свои пристрастия, вскоре его здоровье испортится окончательно. Он пересмотрел свои пищевые привычки и полностью исключил сладости из рациона. «Когда я впервые попробовал бегать, я с трудом смог пробежать сто метров. Это стало поворотным моментом, и я начал менять образ жизни», — пояснил индиец.

Теперь на завтрак он съедает лепешку с овощным карри, а чуть позже выпивает чашку чая. На обед Ахуджа предпочитает две лепешки и рагу из овощей. Во второй половине дня мужчина перекусывает фруктами или выпивает стакан молока с куркумой. На ужин он съедает две лепешки с супом-пюре из бобовых.

Перед тренировкой он выпивает два больших стакана теплой воды, а после — чашку чая с молоком и вымоченными сухофруктами.

«Я никогда не позволял себе отступить от диеты. По праздникам я съедаю небольшие кусочки сладостей или закусок. Я избегаю пиццы или жареной пищи», — подчеркнул он.

Ахуджа занимается спортом по шесть раз в неделю, а отдыхает по понедельникам. В воскресенье он пробегает 15 километров, во вторник и четверг — проходит по семь километров. В среду он устраивает десятикилометровую пробежку. В пятницу индиец занимается бегом трусцой и выполняет высокоинтенсивные интервальные тренировки по 50 минут. В воскресенье он катается на велосипеде или занимается йогой.

За десять месяцев он похудел на 16 килограммов. Теперь он намерен пробежать полумарафон.

Желающим похудеть он рекомендует постепенно менять образ жизни. «Вам нужно вносить небольшие, но важные изменения в свою диету, отказаться от сладкого, жареного, печенья и заменить их фруктами, огурцами и сухофруктами. Это может быть непросто, но в перспективе окажет эффект», — заявил он.

Ахуджа посоветовал относиться с умом и к тренировкам. Не нужно сразу нацеливаться на долгие дистанции. Вместо этого он советует начинать с бега на короткие дистанции и постепенно повышать выносливость. Важно избегать монотонности и менять упражнения.