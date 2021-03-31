Сервис YouTube захотел скрыть счетчик дизлайков у некоторых пользователей в рамках тестирования дизайна новых интерфейсов. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

Изменения было решено протестировать после отзывов об организованных кампаниях, нацеленных на проставление дизлайков определенным роликам, отметили в компании. Там объяснили, что создатели контента по-прежнему смогут видеть точное количество оценок. Пользователи также будут иметь возможность ставить лайки и дизлайки.

В конце 2019 года о намерении перестать показывать пользователям количество лайков заявил Instagram. Отмечалось, что те, чьи страницы выберут для запуска обновления, перестанут видеть общее число лайков и просмотров под чужими записями.