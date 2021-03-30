США усомнились в результатах исследования ВОЗ о происхождении коронавируса

США усомнились в точности результатов исследования, которые представила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в докладе о происхождении коронавируса. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, передает агентство Reuters.

Она призвала организацию устроить вторую стадию исследования, допустив на нее международных и независимых экспертов.

«Им необходимо дать неограниченный доступ к данным. Они должны иметь возможность говорить с людьми, которые были там в тот момент, и ВОЗ способна пойти на этот шаг», — заявила Псаки.

Она также выразила беспокойство в связи с содержанием доклада: по ее словам, он не приблизил мировое сообщество к пониманию того, как именно началась пандемия в китайском Ухане, — а значит, не поможет предотвратить подобную ситуацию в будущем.

Ранее 30 марта ВОЗ выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. Как и сообщалось ранее, в докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории. Эксперты пришли к выводу, что вирус, вероятно, попал к человеку от летучих мышей через других животных.