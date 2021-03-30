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  • 30 март 2021 23:28
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Обнародован доклад о происхождении COVID-19

Обнародован доклад о происхождении COVID-19Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала доклад по результатам расследования, которое проводилось международной группой экспертов организации с целью установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию.

 

В докладе представлены четыре версии происхождения вируса, и каждая из них получила свою оценку вероятности, передает РБК.

 

В частности, наиболее вероятной версией возникновения пандемии эксперты называют передачу вируса человеку от летучих мышей через животное-посредника.

 

Передача вируса напрямую от летучих мышей названа возможной.

 

Версия о передаче вируса через замороженные или охлажденные продукты считается маловероятной.

 

Вероятность утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане является «крайне маловероятной».

 

В то же время авторы доклада призвали продолжать изучение вопроса о происхождении COVID-19.

 

Международная команда экспертов проводила расследование в городе Ухань, откуда началось распространение коронавируса с 14 января по 10 февраля 2021 года. В команду входили 17 экспертов из Китая и 17 специалистов из других стран.


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