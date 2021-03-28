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  • 30 март 2021 10:14
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В ВОЗ представили четыре сценария передачи коронавируса человеку

В ВОЗ представили четыре сценария передачи коронавируса человекуВероятней всего, коронавирус SARS-CoV-2 возник при передаче от летучих мышей человеку через другое животное, но рассматриваются и другие версии.

 

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на попавший в его распоряжение черновик итогового совместного исследования специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и КНР. Там подчеркивается, что лабораторные утечки «крайне маловероятны».

 

Ранее глава группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил, что доклад по визиту в Ухань для выявления происхождения коронавируса полностью написан, эксперты рассчитывают выпустить его в ближайшие дни.

 

Агентство отмечает, что получило почти окончательную версию документа от работающего в Женеве дипломата одной из стран - членов ВОЗ. Пока неизвестно, внесут ли туда еще какие-то изменения.

 

Исследователи перечислили четыре версии возникновения коронавируса в порядке их вероятности. Больше всего данных, по их мнению, за передачу через второе животное. Прямую передачу от летучих мышей человеку они оценили как вероятный сценарий, распространение через пищевые продукты - как маловероятный, а утечку из лаборатории - как крайне маловероятный.

 

Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, обнаружили у летучих мышей. Но, как утверждается в черновом варианте отчета, «эволюционное расстояние между вирусами, обнаруженными у летучих мышей, и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено».

 

По данным агентства, результаты исследования «были в основном такими, как и ожидалось, и оставили многие вопросы без ответа». По его данным, команда экспертов предложила дальнейшие исследования во всех областях, кроме гипотезы лабораторной утечки.

 

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в КНР и вела совместные с китайскими специалистами исследования. Они посетили больницу, рынок морепродуктов «Хуанань», центр по контролю и профилактике заболеваний, а также Уханьский институт вирусологии, в том числе максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке или возможном искусственном происхождении SARS-CoV-2.

 

В феврале специалисты провели пресс-конференцию, на которой назвали маловероятным прямое попадание вируса от летучих мышей на рынок - по их мнению, нужно промежуточное звено.


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