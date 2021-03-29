Южную Корею накрыла сильнейшая желтая песчаная буря из Монголии

Чрезвычайно сильная желтая пыльная буря, исходящая из внутренних пустынь Монголии и на севере Китая, накрыла в понедельник всю Южную Корею, что побудило власти объявить предупреждение о желтой пыли для Сеула и почти всех частей страны.

По заявлению властей, плотность мелких частиц пыли диаметром менее 10 микрометров, известных как PM 10, резко возросла до «очень плохого» уровня в районе Большого Сеула и во всех других регионах.

По состоянию на 10 часов утра среднечасовая концентрация PM 10 достигла 1115 микрограммов на кубический метр в Тэгу, 842 микрограмма в юго-западном городе Кванджу, 508 микрограммов в Сеуле и 749 микрограммов в центральном городе Тэджон, согласно данным государственного управления Центр прогнозирования качества воздуха Национального института экологических исследований.

Примечательно, что ежечасное среднее значение PM 10 резко возросло до 1348 микрограммов в некоторых частях Тэгу, примерно в 300 км к юго-востоку от Сеула.

Здесь метеорологические службы классифицируют концентрации PM 10 от нуля до 30 микрограммов как «хорошие», от 31 до 80 как «нормальные», от 81 до 150 как «плохие» и более 151 как «очень плохие».

Уровень PM 10 достиг пика в 545 микрограммов в Сеуле в понедельник утром, сообщил центр, отметив, что в Пусане и на южном курортном острове Чеджу также были зарегистрированы очень низкие уровни PM 10, достигающие 235 и 267 микрограммов соответственно.

В центре пояснили, что вся страна попала под влияние мощной пыльной бури, которая возникла в пустыне Гоби в Монголии и в регионе Внутренней Монголии на севере Китая в пятницу и переместилась на юг из-за северо-западных ветров. Он прогнозирует, что значение PM 10 останется на очень плохом уровне по всей стране в течение понедельника и на плохом уровне во вторник из-за остаточной желтой пыли и атмосферной стагнации.

Корейское метеорологическое управление выпустило предупреждение о желтой пыли для Сеула с 7:10 утра, призывая граждан с респираторными или сердечно-сосудистыми проблемами, детей и других уязвимых людей воздерживаться от выхода на улицу.

Предупреждение о желтой пыли также было выпущено почти для всех частей страны, за исключением острова Чеджу. Предупреждение о желтой пыли выдается, когда прогнозируется, что показатель PM 10 останется выше 800 микрограммов на кубический метр в течение более двух часов.

По данным центра качества воздуха, плотность сверхмелкозернистых частиц пыли диаметром менее 2,5 микрометра, известных как PM 2,5, также взлетела до очень низкого уровня почти во всех частях страны, включая большой район Сеула.

По состоянию на 10:00 часовая концентрация PM 2,5 выросла до 169 микрограммов на кубический метр в Тэгу, 134 микрограммов в провинции Северный Кёнсан, 130 микрограммов в Кванджу, 126 микрограммов в провинции Южный Кёнсан и 124 микрограммов в провинции Северная Чолла.

Власти Южной Кореи классифицировали уровни PM 2,5 выше 35 микрограммов на кубический метр как «плохие» и выше 75 микрограмм как «очень плохие», в то время как Всемирная организация здравоохранения рекомендует поддерживать уровни ниже 25 микрограммов.