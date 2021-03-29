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  • 29 март 2021 9:32
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В ходе протестов в Мьянме за день убито свыше 100 человек

В ходе протестов в Мьянме за день убито свыше 100 человекПредставители вооружённых сил Мьянмы в субботу убили минимум 114 человек в ходе жёсткого подавления акций протеста против военной хунты, которая захватила власть в стране. Об этом сообщило местное издание Myanmar Now.

 

27 марта в стране отмечался День вооружённых сил, а в столице Нейпьидо прошёл военный парад. Жители разных городов вышли на улицы по всей стране, протестуя против военной диктатуры.

 

По данным издания, военные применили оружие против протестующих в более чем 40 городах. По меньшей мере 40 человек, в том числе 13-летняя девочка, убиты в Мандалае, втором по величине городе Мьянмы, не менее 27 — в бывшей столице страны Янгоне. Reuters пишет, что в округе Сикайн также убили 13-летнего подростка.

 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил массовое убийство мирных жителей силами безопасности. Он заявил, что «глубоко шокирован» произошедшим.


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