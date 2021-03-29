Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca

Индия приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, которые производятся на мощностях Serum Institute, сообщает телеканал NDTV.

В настоящее время в самой Индии зафиксирован быстрый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, страна собирается направить усилия на иммунизацию собственного населения.

Ожидается, что это решение повлияет и на инициативу ВОЗ - COVAX, которая призвана предоставить вакцину от коронавируса для около 180 стран.

"Программа COVAX ведет переговоры с правительством Индии с целью обеспечения поставок как можно скорее", - приводит телеканал слова источника. "Но никакого экспорта до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется", - добавил источник.

В настоящее время программа COVAX получила из Индии 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca, всего Индия поставила более 60 млн доз вакцины против коронавируса в более 70 стран мира. 17 марта Узбекистан получил первую партию вакцины AstraZeneca из 660 тыс. доз посредством программы COVAX.