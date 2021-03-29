» » » Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca
﻿
  • 25 март 2021 22:50
  • 29

Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca

 

Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZenecaИндия приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, которые производятся на мощностях Serum Institute, сообщает телеканал NDTV.

 

В настоящее время в самой Индии зафиксирован быстрый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, страна собирается направить усилия на иммунизацию собственного населения.

 

Ожидается, что это решение повлияет и на инициативу ВОЗ - COVAX, которая призвана предоставить вакцину от коронавируса для около 180 стран.

 

"Программа COVAX ведет переговоры с правительством Индии с целью обеспечения поставок как можно скорее", - приводит телеканал слова источника. "Но никакого экспорта до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется", - добавил источник.

 

В настоящее время программа COVAX получила из Индии 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca, всего Индия поставила более 60 млн доз вакцины против коронавируса в более 70 стран мира. 17 марта Узбекистан получил первую партию вакцины AstraZeneca из 660 тыс. доз посредством программы COVAX.


Похожие статьи:
﻿
Подтвержден опасный побочный эффект вакцины AstraZeneca

Подтвержден опасный побочный эффект вакцины AstraZeneca

Международные Новости
﻿
Одна доза вакцины

Одна доза вакцины "Спутник V" будет стоить менее $10 для международных рынков

Международные Новости
﻿
Названа стоимость прививки вакциной «Спутник V»

Названа стоимость прививки вакциной «Спутник V»

Международные Новости
﻿
В США приостановили испытания вакцины из-за необъяснимой болезни участника

В США приостановили испытания вакцины из-за необъяснимой болезни участника

Международные Новости
﻿
В Великобритании в ближайшие недели начнут массовое производство вакцины от коронавируса

В Великобритании в ближайшие недели начнут массовое производство вакцины от коронавируса

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика