В Индии столкнулись с опасностью заразиться двойной мутацией коронавируса

Специалисты министерства здравоохранение Индии обнаружили новый штамм COVID-19 с двойной мутацией.

«Анализ образцов из Махараштры показал, что, по сравнению с декабрем 2020, увеличилась доля образцов с мутациями E484Q и L452R. Эти мутации были обнаружены примерно в 15-20% образцов и не соответствуют любым ранее перечисленным разновидностям, вызывающим обеспокоенность», - говорится в заявлении министерства здравоохранения Индии в Twitter.

Проанализировав более 10 тысяч образцов, власти Индии также нашли 736 случаев заражения «британским» штаммом, 34 – «южноафриканским» и один – «бразильским». Образцы с этими штаммами были обнаружены в 18 индийских штатах.

В Индии с начала пандемии заразились более 11,6 млн. человек, умерли более 160 тысяч.