В ВОЗ заявили о вспышке полиомиелита в Таджикистане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о вспышке детского паралича (полиомиелита) в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Специалисты ВОЗ квалифицировали эту вспышку как чрезвычайную ситуацию 2-го уровня сложности.

«По состоянию на 18 марта в Таджикистане было зарегистрировано четыре случая паралича у детей, инфицированных циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2)», - говорится в сообщении.

Первый случай цПВВП2, сопровождавшийся наступлением острого вялого паралича (ОВП), был зарегистрирован еще 22 ноября прошлого года в Хатлонской области и был связан со штаммом вируса, который в настоящее время циркулирует в Пакистане.

Второй случай паралича был подтвержден в феврале текущего года у ребенка с симптомами ОВП в Хатлонской области. Восьмого марта еще два случая детского паралича, сопровождавшиеся ОВП, были подтверждены в городе Гиссаре.

Кроме того, в трех пробах обследования объектов окружающей среды, отобранных на недавно созданном пункте эпидемнадзора в Душанбе, также был обнаружен цПВВП2.

В заявлении ВОЗ отмечается, что в настоящее время проводится тщательное расследование вспышки, включающее визиты специалистов в больницы, отслеживание контактов и обзор данных об охвате вакцинацией, поступающих с субнационального уровня.