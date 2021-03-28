Мировые лидеры вакцинируются от коронавируса

Главы государств и правительств начали прививаться от коронавируса. Накануне, 23 марта, прививку получил президент России Владимир Путин (68 лет), сообщило РИА Новости. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что глава государства чувствует себя после прививки хорошо.
Кремль не предоставил фотографий или видео вакцинации. Представитель президента объяснил это тем, что глава государства и так многое делает для продвижения российских вакцин.
Во вторник вакцинацию также прошел президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (68 лет). Он получил первую дозу вакцины AstraZeneca, сообщило ИА «Йонхап». Вместе с президентом вакцинировались первая леди Ким Чжон Сук и девять чиновников администрации, которые будут сопровождать президента в поездке в Великобританию на саммит G7 в июне.
Президент Литвы Гитанас Науседа сделал прививку от коронавируса 22 марта в прямом эфире, сообщил «Sputnik Литва». Глава государства вакцинировался препаратом AstraZeneca. В этот же день прививки сделали премьер-министр Ингрида Шимоните, глава Минздрава Арунас Дулкис и спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.
Президент США Джо Байден получил прививку от COVID-19 еще в декабре 2020 года, использовалась вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. «Знайте, что беспокоиться не о чем. Когда вакцина будет доступна, я призываю вас получить её», — обратился он тогда к гражданам.