Художница продала цифровой дом на Марсе за $500 тыс

Канадская художница Криста Ким первой в мире продала с аукциона цифровую модель дома — он существует как файл и «жить» в нем могут только виртуальные персонажи. Цифровой объект был продан за 288 токенов ETH - эта сумма превышает $500 тыс, сообщает CNBC. (Видео)

Дом называется «Mars House», она спроектировала его пока сидела на самоизоляции. Объект соответствуя своему названию: изготовлен в марсианских декорациях, все стены прозрачные, а потолок будто бы завис в воздухе. Здесь также можно найти мебель и бассейн.

Доступ к дому можно получить в 3D через любой компьютер, который может его визуализировать, но лучше всего воспринимать его через гарнитуру виртуальной реальности. Кроме того, обладатель дома получил NFT (невзаимозаменяемый токен), который подтверждает право на владение файлом.

Покупателем уникального виртуального дома на Марсе стал пользователь @artontheinternet. Покупка прошла на торгах через платформу SuperRare.