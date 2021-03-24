На спутнике Сатурна может скоро зародиться жизнь

Человечество уже давно изучает космос в инопланетных следов. Главный вопрос, на который ученые ищут ответ: действительно ли только Земля обитаема или есть и другие планеты, на которых есть что-то живое?

Недавно бразильские ученые обнаружили, что один из крупнейших спутников Сатурна может стать пригодным для жизни, сообщает Science.

Что же именно обнаружили исследователи? Они выяснили, что поверхность Титана будто бы обволакивают органические углеводороды. Также спутник покрыт ледяной коркой, под которой — целый океан. По данным специалистов, он располагается где-то в 100 километрах ниже уровня поверхности спутника.

Почему же этот космический объект мог бы стать обитаемым? Дело в том, что, скажем, пролетающему мимо астероиду не составит труда пробить эту ледяную корку. Тогда вода смешается с органикой из кратера и образуется теплый бассейн. Вероятно, он и станет местом зарождения жизни на спутнике, убеждены ученые.