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  • 23 март 2021 9:49
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В Telegram появится возможность создавать телеканалы

В Telegram появится возможность создавать телеканалыВ Telegram была добавлена возможность проведения голосовых чатов в каналах. Появление этой возможности, по сути, обеспечило мессенджеру функциональность, аналогичную ставшей очень популярной соцсети Clubhouse. Но при этом беседу потом ещё и можно сохранить в виде подкаста, что довольно удобно. И похоже на этом Telegram останавливаться не планирует.

 

«С обновлением мы даем каждому пользователю Telegram возможность запускать собственную радиостанцию (позже этой весной — телеканал) без каких-либо сложностей в нашем приложении», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

 

Можно предположить, что речь идёт о возможности проведения видеотрансляций по типу того же Twitch или YouTube. Либо же будет что-то попроще, вроде трансляций в Instagram или видеочатов в каналах.

 

Дуров признался, что гордится запуском новой версии мессенджера всего спустя три недели после предыдущего обновления. Основатель Telegram пообещал, что пользователи ощутят высокую скорость, широкую функциональность и отличную анимацию.


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