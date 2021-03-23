Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите прав женщин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе страны из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Документ опубликован в официальной правительственной газете Resmî Gazete.

В то же время вице-президент Турции Фуат Октай заверил, что Анкара продолжит борьбу по защите прав женщин.

«Наша искренняя борьба за то, чтобы довести положение турецкой женщины в обществе до уровня, которого она достойна, будет продолжена при сохранении наших традиционных ценностей. Нет необходимости искать лекарство снаружи, подражать другим для этой высшей цели. Решение есть в наших традициях и обычаях», — написал он в Twitter (цитата по РИА Новости).

По данным ТАСС, конвенция подвергается критике в ряде стран, в том числе в России, из-за того, что, по мнению ряда экспертов, принятие документа, в котором гендерная роль рассматривается в качестве социальной, может подорвать традиционные семейные ценности.

В мае 2020 года тысячи турецких женщин вышли на протест против домашнего насилия. Они устроили одновременные демонстрации по всей стране, призывая власти принять решительные меры по прекращению насилия в отношении женщин. В руках женщины несли таблички с именами жертв, убитых мужчинами или родственниками в результате домашнего насилия. Правозащитные группы требовали от правительства неукоснительно соблюдать конвенцию Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье.

Однако члены партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана рассматривают возможность выхода из конвенции, утверждая, что она негативно сказывается на структуре турецких семей.

Документ также критиковали за «размытое» понятие «гендер». Хотя Совет Европы отмечал, что конвенция ставит обязательство предотвращать и бороться с насилием в отношении женщин в более широкий контекст борьбы за достижение равенства между женщинами и мужчинами. Таким образом, разработчики обращаются к отношениям между женщинами и мужчинами, их ролям и характеристикам в обществе, и поэтому они сочли необходимым дать определение термину «гендер».

«Цель данного термина не заменить определение биологического „пола" или понятий „женщины" и „мужчины", а подчеркнуть, что неравенство, стереотипы и — как следствие — насилие основываются не на биологических различиях, а на социальных концепциях, а именно на представлениях о том, как женщины и мужчины поступают и должны поступать в обществе», — указали разработчики конвенции.

Конвенция была принята в Стамбуле 11 мая 2011 года (поэтому её ещё называют Стамбульской конвенцией). Документ подписали 46 стран и Евросоюз. К марту 2021 года ее ратифицировали 18 государств. Турция была первой страной, ратифицировавшей документ.

Конвенция устанавливает ряд преступлений, квалифицируемых как насилие в отношении женщин. Государства, которые ратифицируют конвенцию, должны криминализировать несколько преступлений, в том числе психологическое, физическое и сексуальное насилие, преследование, принудительный брак, принудительные аборты и принудительную стерилизацию.